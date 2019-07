Il Giornale critico con Juve, Napoli e Inter: "Le tre contendenti allo scudetto sono ancora cantieri aperti"

Manca circa un mese all'inizio della nuova stagione di Serie A ma le big sono ancora in fase di costruzione. Il Giornale infatti ha sottolineato che le tre contendenti allo Scudetto, Juventus, Napoli e Inter, sono ancora dei cantieri aperti: "Sulla carta le tre candidate allo scudetto, ad oggi dei cantieri a cielo aperto. Manca meno di un mese all'inizio della Serie A (si parte il 24 agosto, lunedì verrà svelato il calendario completo) e siamo nel bel mezzo di un via vai fatto di suggestioni, trattative bloccate e affari saltati. Dopo Allegri e Spalletti, Juve e Inter hanno virato verso nuove frontiere. Per digerire il credo ostinato di Sarri e Conte urgono ore di applicazione, non certo voli transoceanici alla ricerca di un caldo appiccicoso e tre partite in una settimana. Nemmeno fossimo nel periodo clou della stagione. Rispetto ai colleghi, Ancelotti è al secondo anno di Napoli, ha un motore più rodato, ma i tempi in cui si cominciava il ritiro con la squadra al completo, o quasi, non esistono più. Ieri a Dimaro, nel ritiro del Napoli, si sono presentati gli agenti dell'attaccante ivoriano Nicolas Pépé, che il Lille valuta 60 milioni, salvo l'inserimento di una contropartita, come Ounas. Sullo sfondo resta sempre lo stallo per James Rodriguez e il defenestrato Icardi, che zavorra l'Inter, ma piace tanto a Sarri e Ancelotti. La Juve segue con interesse anche le storie tese tra la Fiorentina e Chiesa, in più i dirigenti bianconeri giovedì incontreranno Dybala, al rientro dalle vacanze e desideroso di conoscere il suo vero ruolo nello scacchiere sarriano, che sia da trequartista o falso nove".