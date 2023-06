Il giornalista del Cds: "Vidi Garcia in Qatar, non gliene importava di Ronaldo. Voleva già l'Italia"

Il giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida scrive oggi di Garcia

Il giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida scrive oggi di Garcia: "Ci siamo visti l’ultima volta in Qatar, dove commentava le partite del Mondiale per la tv francese: all’epoca Rudi Garcia era ancora l’allenatore dell’Al Nassr e reagì con una smorfia indifferente quando gli chiesi dell’imminente arrivo di Ronaldo. Semplicemente non gli importava molto di Cristiano, aveva già la testa oltre, non sarebbe rimasto in Arabia Saudita a lungo. Il suo desiderio e la sua speranza, che ancora non erano la stessa cosa, si chiamavano Italia".