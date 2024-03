Il grande merito di Calzona: anteporre la squadra a sè stesso

Questo il pensiero del Corriere dello Sport in vista del ritorno degli ottavi contro gli spagnoli

Il pronostico dice Barça ma il Napoli ha il potenziale per provare a sovvertirlo e il talento per far parte del club delle migliori otto d’Europa. Questo il pensiero del Corriere dello Sport in vista del ritorno degli ottavi contro gli spagnoli: "Esiste però un solo modo per raggiungere questo risultato: lucidare tutta l’argenteria, far valere la qualità. Da Osimhen, a Kvaratskhelia, da Lobotka a Raspadori, va fatto un passo in avanti.

C’è un uomo al comando, Calzona, che ha avuto l’intelligenza di anteporre la squadra a sè stesso. Senza fronzoli, né troppe parole è riuscito a rispolverare antiche dinamiche tattiche e soprattutto a riportare lo spirito per lottare fino alla fine in ogni partita. La battaglia di Barcellona dovrà essere una scatola piena di cose, una lettura attenta della partita in ogni fase e soprattutto la determinazione a non lasciarsi sorprendere".