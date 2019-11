"Il gruppo l'ha abbandonato", ma Ancelotti è (quasi) sufficiente: "Alla ricerca della strada del gioco"

A causa dell'ultimo periodo a dir poco delicato, anche Carlo Ancelotti è finito nell'occhio del ciclone in casa Napoli, tant'è che una piccola frangia di tifosi sta addirittura chiedendo l'esonero per ripartire. Se c'è un errore nella sfida contro il Milan è sicuramente quello di aver inserito troppo tardi Llorente, dal momento che era evidente la necessità di un centravanti di riferimento che potesse impegnare fisicamente i difensori. Per Tuttomercatoweb. merita un 5,5 in pagella perché i passi in avanti sono davvero impercettibili.

Sufficienza invece per La Gazzetta dello Sport, che scrive come "Dovrà fare i conti con il gruppetto degli scontenti che l'hanno abbandonato e non rispondono alle sue indicazioni". Stesso voto anche da Tuttosport ("Regala al Napoli un punto importante") dal Corriere dello Sport, che lo salva perché sta cercando di ritrovare la strada giusta, quella che un tempo faceva del Napoli la squadra con il gioco più bello, veloce, tecnico e preciso del campionato. Mezzo punto in meno dal Corriere della Sera che descrive il pari del Napoli come una mezza sconfitta: la crisi continua.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5 La Gazzetta dello Sport: 6 Corriere dello Sport: 6 Tuttosport: 6 Corriere della Sera: 5,5