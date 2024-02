Il Maradona in cambio della concessione: ADL dovrà investire 30-50mln per gli Europei

Così scrive sulla questione stadio l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Il Maradona: in cambio della concessione, ADL dovrà investire 30-50 milioni per gli Europei. Così scrive sulla questione stadio l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La legge sugli stadi italiani coglie due aspetto: consente, in vista (anche) degli Europei, di affidare con un project financing la struttura ad un soggetto gestore che in cambio investe e ristruttura lo stadio che verrà poi utilizzato per l’evento del 2032.

Servono però decine di milioni di euro per adattare il Maradona, già oggi fortemente migliorato grazie alle Universiadi del 2018, quando furono investiti 30 milioni di fondi regionali. C’è chi quantifica in 30 milioni l’investimento necessario per intervenire, chi in quasi 50. Ma non solo. Per per avere gli Europei cambierebbe anche buona parte della mobilità di Fuorigrotta per i lavori preparatori e per l’enorme superficie circostante da dedicare allo stadio".