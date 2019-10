Il Mattino a valanga: "Un penoso Napoli, apparso senza futuro. ADL deve farsi qualche domanda..."

Un penoso pomeriggio in cui il Napoli è apparso una squadra senza futuro. Non usa giri di parole l'edizione odierna de 'Il Mattino' per raccontare lo scialbo pareggio degli azzurri sul campo del Torino: "La peggiore partita della stagione - si legge sul quotidiano - contro un avversario che ha chiamato in causa l'eccellente Meret soltanto in una circostanza. Dopo la vittoria a Lecce, gli azzurri sono clamorosamente calati e nelle ultime due partite, a Genk e Torino, sono stati inconsistenti. La squadra si è spenta. Due prestazioni mediocri ed è sorprendente con un allenatore come Ancelotti e dopo un dispendioso mercato, il cui effetto ancora non si è visto e ciò dovrebbe far porre qualche domanda a De Laurentiis, non visto al fianco della squadra nelle ultime occasioni".