Il Mattino - Accordo per Veretout, il Napoli ha una corsia preferenziale ancora per poco

Il Napoli ha raggiunto diversi giorni fa l'accordo con Jordan Veretout per quel che concerne l'ingaggio ed è per questo che Cristiano Giuntoli - si legge su Il Mattino - ha una corsia preferenziale. Ma ancora per poco. Il quotidiano infatti riferisce che fino a domani l'intesa sarà ancora valida, ma poi l'agente Mario Giuffredi la considererà nulla. Per il centrocampista della Fiorentina trasferirsi alle pendici del Vesuvio sarebbe l'idea più gradita, ma senza movimenti concreti potrebbe accasarsi altrove.