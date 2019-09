Il Mattino - ADL critica una scelta di Ancelotti: voleva Maksimovic titolare con la Juve

"Chi è arrivato in ritardo, e quindi non ha avuto una preparazione adeguata, forse deve lasciare posto a chi ha fatto tutta la preparazione sin dall'inizio del ritiro. Però uno si guarda allo specchio e dice: come faccio a lasciar fuori tizio o caio?". Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Aurelio De Laurentiis s'è così espresso sulla scelta di Ancelotti di schierare Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne nella sfida con la Juve.

Secondo Il Mattino, da queste parole si evince come il patron azzurro avrebbe voluto vedere Nikola Maksimovic titolare, il primo ad arrivare in ritiro a Dimaro, lo scorso 6 luglio. L'affondo su Ancelotti - si legge - arriva con dieci giorni di ritardo, per cui non si tratta di una mossa istintiva come fatto in passato con Sarri, ad esempio. De Laurentiis storce il naso, ma Ancelotti è abituato a mettere la cera nelle orecchie.