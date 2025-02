Il Mattino - ADL ha individuato i terreni per la nuova casa del Napoli

"Al Napoli serve un centro sportivo, che diventi la sua casa e che contribuisca a creare appartenenza". Lo ha detto in conferenza stampa Antonio Conte e lo pensa anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro - stando a quanto riporta Il Mattino - ha come obiettivo i terreni in località La Piana per costruirci la nuova casa del Napoli. Si tratta di decine di ettari già oggetto di riqualificazione, ma soprattutto un terreno d’oro per un semplice motivo: non è soggetto a vincoli ambientali, perché distante da dune, pinete e scogliera di Castel Volturno.

Il progetto è già pronto: palazzine per il convitto dei ragazzi più giovani, 12 terreni di gioco regolamentari, palestre e così via. Il luogo dove concentrare tutte le attività del Napoli. Il club entro il 2026 deve lasciare l’attuale sede, quella che lo ospita dal 2005. Sia chiaro: il centro tecnico del Napoli è tra i top come attrezzature, sale e tecnologia. Anche Conte lo ha sempre sottolineato. Ma non ha spazio per ospitare le altre squadre giovanili, che sono sparpagliate tra vari campi. La Casa del Napoli, sull’esempio del Viola Park per esempio, è da tempo in cima ai ragionamenti di De Laurentiis.