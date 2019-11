Il Mattino - ADL non apre alla cessione del Napoli, valutazione alta del club

Spifferi inglesi, ma Aurelio De Laurentiis non pare intenzionato a cedere il Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, nonostante le notizie arrivate dall'Inghilterra relative a un'offerta da 560 milioni della famiglia Al-Thani, non sarebbe arrivata alcuna apertura da parte di ADL. Che, nel caso, valuterebbe la società azzurra molto di più: attorno ai 900 milioni. Nei mesi scorsi, comunque, lo stesso De Laurentiis ha dato il via a una serie di accordi di sponsorizzazione con il Qatar Investment Authority, che fa capo sempre alla famiglia dell'attuale emiro qatariota (e infatti i rapporti sono nati nell'ambito della trattativa che avrebbe dovuto portare Allan al PSG). Se da queste collaborazioni nascerà l'opportunità di una vera e propria trattativa, lo dirà soltanto il tempo.