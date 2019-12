Il Mattino - ADL, presenza non ancora confermata: la Questura attende notizie

Marek Hamsik presente al San Paolo per la sfida al Genk, mentre si attendono conferme ufficiali su Aurelio De Laurentiis. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che parla di 'Una presenza non ancora confermata: in Questura, dicono che farà sapere oggi se andrà al San Paolo per la gara di Champions'. Il quotidiano spiega che La Digos vuole essere informata in anticipo, visto il clima di contestazione del tifo organizzato per i numerosi daspo ai tifosi delle curve'.