Il Mattino - ADL spinge per incontrare l'agente di Gattuso per il rinnovo: questo il piano del patron

Aurelio De Laurentiis vuole concludere prima possibile la questione legata al rinnovo di Rino Gattuso. Lo afferma l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come il patron spinga per incontrare Jorge Mendes, agente del tecnico calabrese, per discutere dell’argomento.

L’idea del patron è rinnovare l’accordo fino al 2023, cercando di chiudere prima del 30 aprile. Il nuovo compenso di Gattuso sarà di 1,5 milioni a stagione compresi i diritti d’immagine che Gattuso ha ceduto solo in parte al club.