Il Mattino - ADL taglia il Napoli: 45 calciatori in rosa, ne andranno via in 20"

Nel taglio alto della prima pagina, l'edizione odierna de Il Mattino parla di calcio, con il Napoli destinato ad abbracciare molti giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti: "Da Inglese a Tutino, già in 45 nel Napoli. Ma in 20 andranno via" si legge. Grande affollamento nella rosa a disposizione del tecnico Ancelotti dunque, sebbene sia una situazione solo temporanea: si prevede che la squadra sarà snellita di circa la metà.

ADL taglia il Napoli - Nelle pagine interne del giornale viene analizzato nel dettaglio ciò che è stato anticipato in prima pagina. "ADL taglia il Napoli", ovvero il patron dei partenopei sta già studiando le possibili venti cessioni nei prossimi mesi. Dei giocatori in partenza il pezzo pregiato è certamente Roberto Inglese, di ritorno dal prestito al Parma: è valutato 25 milioni e su di lui ci sono diverse squadre. Alcuni potrebbero essere dirottati al Bari, squadra in "orbita" Napoli, mentre tre potrebbero essere svincolati: si tratta di Romano, Contini, Baranovskyi e Bifulco. Verrà invece valutato in ritiro il brasiliano Vinicius.