Il Mattino - ADL tira le orecchie al Napoli: ha fatto capire che la squadra ha affrontato troppe gare col piglio sbagliato

Da Ginevra Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere di temere la sfida con il Liverpool: "Abbiamo battuto i Reds in amichevole con ampio margine, ma non vorrei che potesse dare ai nostri una certa tranquillità. I nostri devono entrare in campo arrabbiatissimi, concentratissimi, come se si giocassero la partita dell’anno". Traspare - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - un po' di preoccupazione in quanto troppe gare, nella passata stagione, secondo il presidente sono state affrontate senza il piglio giusto.