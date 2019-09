Il Mattino - ADL un vulcano pronto ad esplodere: spara lava su Ancelotti per una decisione

L'interpretazione dell'intervista rilasciata ieri da Aurelio De Laurentiis a Sky Sport da Ginevra, fatta dall'edizione odierna de Il Mattino, racconta di una inquietudine del patron circa una decisione di Ancelotti: "Succede a settembre. In una sola mattinata - si legge sul quotidiano - Carlo Ancelotti scopre di non essere più l'amatissimo sposo. Addio luna di miele col Napoli: il patron decide di non nascondere la sua inquietudine per la scelta di schierare Koulibaly con la Juventus. [...] No, nell'intervista a Sky Sport da Ginevra le parole non gli tremano, però in qualche istante sembra un vulcano pronto a esplodere. Come sempre, pensa di avere buone ragioni per sparare un po' di lava. Dice e non dice, ma il messaggio obliquo presidenziale non è di poco conto".