Il Mattino - ADL volerà negli States dopo il Salisburgo: ieri non ha voluto parlare del "distacco" in Lega

Il presidente Aurelio De Laurentiis è volato con la squadra a Salisburgo, subito dopo partirà per gli Usa per alcuni impegni cinematografici. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il patron azzurro non ha voluto rilasciare dichiarazioni né ha voluto commentare le indiscrezioni emerse dall'ultima riunione in Lega su un "distacco" dalla Federcalcio prospettatagli da Cellino, patron del Brescia.