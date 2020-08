Il Mattino - ADL vuole incassare 170 mln da tre cessioni

Aurelio De Laurentiis conta di incassare oltre 170 milioni dalle cessioni di tre suoi gioielli. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che parla dei probabili addii di Koulibaly, Milik ed Allan. Questi soldi, spiega il quotidiano, "devono entrare dalla cessione del polacco, del brasiliano e del centrale. Facile a parole, complicato se si tiene conto che quando il patron azzurro si fissa su una quotazione non si smuove da lì: per Milik vuole 45 milioni, per Allan 40 e per Koulibaly insiste nei 90 milioni tondi tondi. E non vuole contropartite tecniche".