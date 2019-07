Il Mattino - Allan-Psg, non è da escludere un nuovo assalto dei parigini

La situazione di Allan resta sempre da monitorare, con eventuali assalti da Parigi da tenere in considerazione. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega: "Adesso con la partenza di Diawara si libererà una casella a centrocampo, dove verranno riconfermati Zielinki, Fabian Ruiz e Allan (anche se per il mediano brasiliano impegnato in coppa America non è da escludere che il Psg possa rifarsi avanti" si legge sul quotidiano.