Il Mattino - Allan vale 15mln in meno rispetto a gennaio: gli agenti lavorano al rinnovo

L'edizione odierna de Il Mattino analizza i rinnovi in casa Napoli partendo da una considerazione: più sono lontani, più cala il costo dei cartellini valutando i valori stilati dal Cies, l'osservatorio sul calcio affiliato alla Fifa. Il caso emblematico è quello di Allan: "Ora varrebbe circa 30 milioni, con una curva di decremento che, da gennaio 2019, non si arresta. Il brasiliano, in quel mese, si avvicinava ad un valore di 45 milioni circa, con le lusinghe del Psg che si fecero insistenti, arrivando a sottoporre al mediano un quinquennale da 6 milioni a stagione.

I suoi agenti stanno trattando il rinnovo con il Napoli, cercando di avvicinarsi a questa cifra, partendo dai 2 milioni percepiti in azzurro e con una fumata grigia negli ultimi incontri che lascia diversi punti interrogativi".