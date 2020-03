Il Mattino - Allan vuole essere l'uomo in più di Gattuso: il brasiliano tornato in grande condizioni

L'edizione odierna de Il Mattino titola sul Napoli: "Allan lancia lo sprint". Allan sarà l'arma in più per Gattuso in questi ultimi tre mesi: il brasiliano sta tornando al top della condizione e ha ritrovato il sorriso, ieri in allenamento ha scherzato con l'attaccante messicano Lozano prendendolo in braccio, foto postata sul profilo Twitter del Napoli. Questa settimana senza partite gli è servita anche dal punto di vista atletico e la crescita è costante: è pronto per un finale di stagione su alti livelli e poi a giugno si deciderà sul suo futuro che potrebbe essere lontano da Napoli.