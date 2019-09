Il Mattino - Ancelotti con la Samp verso il cambio modulo: sorpresa Younes, Llorente dalla panchina

L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che contro la Sampdoria, il Napoli potrebbe optare per il 4-4-2 dato che Insigne è ancora in dubbio. Il nuovo modulo, il 4-2-3-1, ha bisogno di intepreti al top, invece le prime due gare hanno evidenziato ritardi di condizione per Koulibaly, Allan e Fabian. Secondo il quotidiano, Llorente dovrebbe partire dalla panchina, la possibile sorpresa potrebbe essere Younes, capace di agire sia a sinistra che da seconda punta. Ma la sua presenza dipenderà dalle condizioni di Lozano, il più in forma con la Juve, ma ora impegnato con la sua Nazionale.