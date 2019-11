Il Mattino - Ancelotti pronto a cambiare: col Milan ci sarà un centrocampista in più

Il Napoli si prepara al ritorno del campionato e la sfida contro il Milan di Pioli. Come riportato oggi da Il Mattino, l'allenatore degli azzurri sarebbe pronto a cambiare qualcosa sotto il punto di vista tattico in vista dell'impegno contro i rossoneri: Ancelotti pensa, dunque, ad un centrocampista in più, per evitare di ritrovarsi in campo con quattro attaccanti come visti contro il Genoa (Callejon, Insigne, Mertens e Lozano). Possibile che il tecnico si affidi ad un 4-3-3 in fase di possesso palla.