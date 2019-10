Il Mattino boccia Younes: "Si perde sulla fascia e non tenta mai il dribbling"

Amin Younes prima di ieri aveva giocato solo 10 minuti in stagione e ci si aspettava tanto. Tuttavia, secondo Il Mattino, l'esterno tedesco non ha soddisfatto per rendimento. La prova del classe '93 - si legge - è insufficiente in quanto non tenta mai il dribbling e si perde un po' nella periferia esterna del campo.