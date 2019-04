Il Mattino - Callejon resta e rinnova: accordo per altri due anni, i dettagli

MULTIMEDIA FOTO - VERDI E LA DEDICA D'AMORE CON UN TESTO DI GIGI FINIZIO: "COME FACCIO ADESSO A NON AMARTI..." Simone Verdi, sempre più integrato all'interno del panorama napoletano, ha usato anche l'arte partenopea per lanciare un messaggio d'amore alla compangna Laura. Come mostrato su Instagram, il giocatore del Napoli ha usato le parole del testo della canzone... Simone Verdi, sempre più integrato all'interno del panorama napoletano, ha usato anche l'arte partenopea per lanciare un messaggio d'amore alla compangna Laura. Come mostrato su Instagram, il giocatore del Napoli ha usato le parole del testo della canzone... GIOVANILI UNDER 17, IL NAPOLI CHIUDE CON UN 4-0 ED AL SECONDO POSTO: È GIÀ AI QUARTI DI FINALE SCUDETTO Il Napoli Under 17 conclude con una goleada il campionato. Gli azzurrini - già certi del secondo posto alle spalle della Roma - hanno battuto 4-0 la Salernitana, garantendosi lo status di migliore seconda per l'accoppiamento ai quarti di finale Scudetto. Il Napoli Under 17 conclude con una goleada il campionato. Gli azzurrini - già certi del secondo posto alle spalle della Roma - hanno battuto 4-0 la Salernitana, garantendosi lo status di migliore seconda per l'accoppiamento ai quarti di finale Scudetto.