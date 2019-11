Il Mattino - Col Genoa out Meret, Ghoulam e Manolas, altri due big in dubbio

Nell'allenamento di giovedì Meret ha lavorato a parte, così come Ghoulam che è rimasto a fare terapie in palestra: Difficile che i due saranno in campo contro il Genoa, così come sono in dubbio Allan e Mario Rui. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come nel match di sabato sera sarà out anche Manolas, con Maksimovic andidato ad affiancare Koulibaly, mentre Luperto si candida a un posto sulla sinistra.