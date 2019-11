Il Mattino conferma: Mertens e Callejon sempre più lontani, possibile un addio in 'stile Hamsik'

Un futuro sempre più lontano da Napoli per Dries Mertens e Josè Callejon. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come non sia da escludere un addio in 'stile Hamsik' per i calciatori che sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno: "I loro addii appaiono sempre più probabili con la Cina che potrà rappresentare ora molto più di una semplice tentazione. E non è da escludere che ciò potrebbe avvenire già tra gennaio e febbraio, visto che il mercato cinese chiuderà dopo quello italiano e proprio a febbraio scorso si concretizzò la cessione di Hamsik al Dalian".