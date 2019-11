Il Mattino - Consultazione tra i calciatori per le multe, pronti a rivolgersi al collegio arbitrale

Sono in arrivo multe che oscilleranno tra il 25 e il 50 per cento lordo dello stipendio mensile per i calciatori del Napoli.

Lo ricorda l'edizione odierna de 'Il Mattino', che prova ad anticipare anche le possibili reazioni della squadra: "Prevedibile la reazione dei calciatori. Alcuni - scrive il quotidiano - si sarebbero consultati e sarebbero pronti a rivolgersi, dopo l'arrivo del provvedimento disciplinare, al giudizio del collegio arbitrale".