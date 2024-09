Il Mattino - Conte prepara le rotazioni per il Palermo: Marin-Juan Jesus in difesa, Neres dal 1’

Il Napoli è tornato a casa con una certa soddisfazione dopo lo 0-0 di sabato scorso sul campo della Juventus. Adesso il prossimo impegno in calendario metterà di fronte la squadra di Conte al Palermo per i Sedicesimi di Coppa Italia, in un Maradona che si vestirà da serata importante nonostante a un primo sguardo la sfida possa anche non sembrare tale (già staccati 41mila biglietti).

E l'edizione odierna de Il Mattino si sofferma proprio sulla partita che verrà, definita per quelli che... aspettano. Sì, perché la sfida di coppa sarà una propizia occasione per vedere all'opera i volti meno utilizzati di casa Napoli. In difesa tutto pronto per vedere in azione Rafa Marin, 22enne preso in estate dal Real Madrid e unico dei sette nuovi acquisti a non avere collezionato neanche un minuto con la casacca azzurra. Dovrebbe fare coppia con Juan Jesus al centro della difesa.

Sulle fasce pronto a rientrare dal 1' Mazzocchi, sulla corsia opposta si scalda Spinazzola. In mediana tutto fa pensare al debutto da titolare di Gilmour, deputato a far rifiatare Lobotka: lo scozzese, si legge, ha già destato grandi impressioni a Castel Volturno per piedi e personalità. E poi cerchiato di rosso David Neres: già autore di tre assist, ancora però non ha mai iniziato in campo. Stavolta sì che toccherà a lui.