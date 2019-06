Il Mattino contro Mazzoleni: "La regola 18 del buonsenso tradita con Koulibaly a Milano!"

Le regole del gioco del calcio sono 17, ma Paolo Silvio Mazzoleni parla sempre di una diciottesima, ossia quella del buonsenso. Ci ha scritto un libro a riguardo, ne ha parlato anche recentemente in un'intervista al Secolo XIX. L'arbitro è prossimo alla pensione, dal prossimo anno farà soltanto il VAR, non più il fischietto di campo. E Il Mattino, ricordando un episodio dell'ultimo campionato, ne parla così:



"Regola 18, il buonsenso. Quello che mancò a Mazzoleni il 26 dicembre al Meazza durante Inter-Napoli, quando mostrò il rosso a Koulibaly che gli aveva rivolto un applauso dopo un'ammonizione, un gesto di rabbia per i cori razzisti. L'arbitro non applicò quella sera la sua «regola 18» e non sorvolò sul gesto di uno dei giocatori più corretti al mondo: lo espulse".