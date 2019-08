Il Mattino - Corsa a due per Hysaj: conteso da Roma e Tottenham

Elseid Hysaj, in campo contro il Marsiglia, pare comunque destinato a lasciare l'azzurro in queste sessione del calciomercato. A scrivere del futuro del laterale albanese è l'edizione odierna de 'Il Mattino': "In uscita Hysaj, sul terzino albanese in Italia c'è soprattutto la Roma (la Juve infatti sta stringendo per Danilo nella trattativa che porterebbe Cancelo al Manchester City), in Premier il Tottenham".