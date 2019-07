Il Mattino - Da Inglese i soldi per James: trattativa vicina alla svolta

Tante le voci su James Rodriguez, non sempre concordanti. Se diversi quotidiani raccontano dell’inserimento prepotente dell’Atletico Madrid, l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ titola “Da Inglese i soldi per James’, in rifermento alla cessione dell’attaccante al Parma per una cifra complessiva vicina ai 22 milioni. Per il colombiano la trattativa per il colombiano è vicina ad una svolta, ma il Real lo vuole dare solo con la formula del trasferimento definitivo.