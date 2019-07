Il Mattino - Disgelo con Raiola, la questione Lozano può riaprirsi: è il preferito di Ancelotti

Torna in auge il nome di Lozano per la campagna acquisti del Napoli. L’edizione odierna del “Mattino” spiega che presto la questione potrebbe riaprirsi dopo una fase di stallo per i rapporti non meravigliosi con Mino Raiola: “Attenzione a Lozano: Raiola sta tornando a mandare segnali di distensione, dopo il gelo calato con il club azzurro durante la trattativa per Manolas. Lozano è il preferito di Ancelotti”, si legge sul quotidiano.