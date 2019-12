Il Mattino: "E se le parole di ADL sul sarrismo fossero un segnale di riavvicinamento per il futuro?"

Nel discorso fatto da Aurelio De Laurentiis alla squadra in occasione della cena di Natale, il fantasma di Maurizio Sarri è ancora presente. Quando il patron parla di "Grande Bellezza" è chiaro il riferimento all'ex allenatore azzurro, senza nominarlo ovviamente, facendo intendere di non averlo dimenticato. "E se queste parole verso il sarrismo e la Grande Bellezza fossero un segnale di riavvicinamento per il futuro, magari non proprio la prossima stagione?", si chiede l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il filo mai spezzato col tifo azzurro un giorno potrebbe avere un peso. "Certi amori, si sa, non finiscono mai", chiosa il quotidiano.