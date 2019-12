Il Mattino - Emissari di ADL hanno incontrato agente Lobotka: si può chiudere a 25 mln

Stanislav Lobotka torna prepotentemente nel mirino del Napoli. L'edizione odierna de 'Il Mattino' analizza la pista che porta al centrocampista, spiegando come alla vigilia di Natale il Napoli ha chiesto il regista slovacco in prestito al Celta Vigo prendendo contatti con il suo entourage. "Branislav Jasurek, l'agente di Lobotka, dopo il cambio di modulo, ha aperto all'arrivo a Napoli ed ha anche incontrato gli emissari di De Laurentiis trovando molti punti di incontro. Nelle prossime ore potrebbe volare in Spagna per parlare con i dirigenti del Celta e presentare la volontà dello slovacco". Il quotidiano ricorda che il calciatore ha una clausola di 50 milioni ma secondo le fonti spagnole si potrebbe anche chiudere a una cifra fra i 20 e i 25 milioni.