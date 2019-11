Il Mattino - Fase cruciale per i rinnovi di Milik e Zielinski: nodo resta la clausola

Nella prossima settimana verranno discusse le situazioni relative al futuro di Arek Milik e Piort Zielinski. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno 2021 è ferma ma che Bartolomej Bolek e David Pantak, però, rispettivamente manager del centrocampista e della punta, hanno fatto sapere ai propri assistiti che nei prossimi giorni è previsto un incontro con i dirigenti partenopei. Nodo ancora irrisolto - scrive il quotidiano - anche quello della clausola: il Napoli continua a spingere per inserirla superiore ai 100 milioni per Zielinski e superiore ai 120 milioni per Milik.