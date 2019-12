Il Mattino - Gattuso il primo a frenare su Ibrahimovic: i motivi

Il Napoli aveva seriamente pensato a Zlatan Ibrahimovic, lo ha confermato anche De Laurentiis, alla fine non se n'è fatto più nulla e difficilmente la pista si riaprirà. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa sapere che è stato proprio Gattuso, nuovo allenatore azzurro, a frenare sullo svedese, suo ex compagno e grande amico. Il motivo? Per gli attuali equilibri interni di spogliatoi.