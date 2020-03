Il Mattino - Gattuso spinge per il rinnovo di Hysaj ma c'è l'alternativa: è Faraoni dell'Hellas

L’idea di Rino Gattuso è quella di trattenere Hysaj, ma bisogna trovare l’accordo per il rinnovo e convincere calciatore ed agente a rimanere a Napoli. Lo spiega Il Mattino in edicola, spiegando come la distanza tra le parti è minima ma la firma potrebbe tardare anche in virtù della situazione legata al Coronavirus.

Nel frattempo, spiega il quotidiano, il club azzurro si starebbe guardando intorno per valutare eventuali sostituti dell’albanese: il nome sulla lista del Napoli è quello dell’esterno destro dell’Hellas Davide Faraoni, anch’egli assistito da Mario Giuffredi agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui.