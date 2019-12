Il Mattino - Gattuso spinge per Rodriguez, trattativa ancora da avviare col Milan

Con il possibile addio di Ghoulam, il Napoli valuta alternative per la corsia mancina. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de'Il Mattino', Gattuso continua a spingere per Ricardo Rodriguez, esterno finito ormai ai margini del progetto Milan. Il quotidiano, però, chiarisce che la trattativa per l'esterno svizzero (che piace in Bundesliga) è ancora in alto mare.