Il Mattino - Hysaj conteso tra Roma e Juve: il Napoli non ha fretta, c'è anche il Tottenham

Elseid Hysaj è pronto a lasciare Napoli. Il terzino albanese, infatti, è ormai sul piede di partenza da diverse settimane, ma le soluzioni per il suo futuro sembrano essere diverse: secondo quanto riportato da Il Mattino, la Roma continua a seguire Hysaj così come la Juventus, che lavora anche su Danilo, collegato alla cessione di Cancelo al Manchester City. Sull'albanese - si legge - ci sarebbe anche l'interessamento del Tottenham dalla Premier, ma il Napoli non ha alcuna fretta di chiudere e cercherà di monetizzare al massimo la cessione.