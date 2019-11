Il Mattino - Hysaj-Roma a gennaio, ipotesi concreta

Un contratto in scadenza nel giugno 2021 ed un futuro tutto da definire per Elseid Hysaj. A parlare dell'albanese è l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come la Roma con l'infortunio di Spinazzola e Florenzi sempre più ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, possa tornare alla carica per il laterale classe '94 nella sessione invernale del mercato. Tale possibilità viene definitiva dal quotidiano 'piuttosto concreta', aprendo dunque ad una trattativa che potrebbe decollare nelle prossime settimane.