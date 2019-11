Il Mattino - I calciatori studiano la difesa: c'è appiglio giuridico per evitare sanzioni

Un piccolo appiglio giuridico per contestare le multe che arriveranno dalla società c'è. I calciatori, insieme ai propri procuratori e ai rispettivi legali, stanno studiando una linea difensiva per controbattere alle ammende che sta studiando De Laurentiis e qualcosa trapela. Secondo Il Mattino, i legali dell'Assocalciatori hanno spiegato che un ritiro deve essere comunicato secondo una certa ritualità e una certa formalità. Cosa che non sarebbe avvenuta e sulla quale dunque potrebbero fare leva i giocatori colpiti dal club azzurro.