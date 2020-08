Il Mattino - Il Benevento tenta il colpo clamoroso: sondaggi per Callejon

Un clamoroso tentativo del Benevento per Josè Callejon. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il diesse dei sanniti Pasquale Foggia starebbe sondando il terreno per capire se esiste la possibilità di ingaggiare lo spagnolo, che andrà in scadenza di contratto col Napoli.

Il quotidiano sottolinea come la famiglia Callejon si sia inserito benissimo a Napoli e che per restare in città potrebbe anche valutare la possibilità del Benevento, dove ritroverebbe l’ex compagno Christian Maggio.