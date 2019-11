Il Mattino - Il mistero della festa triste di Lozano: gol senza abbracci

Ha fatto molto discutere la reazione dei compagni di squadra al momento del gol di Hirving Lozano a San Siro contro il Milan. Tema che viene analizzato anche sull'edizione odierna de 'Il Mattino', con il quotidiano che scrive: "La gioia per il gol del vantaggio dura poco (non solo per il pari repentino di Bonaventura), perché dopo il primo attimo di esultanza, Hirving si guarda attorno e si ritrova solo Elmas e Hysaj che sono arrivati ad abbracciarlo. Niente mucchio selvaggio per festeggiare un gol che potrebbe voler dire tanto, anzi tantissimo". Una reazione che fotografa alla perfezione il momento delicato in casa partenopea.