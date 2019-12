Il Mattino - Il pensiero di ADL su Ancelotti: avrebbe preferito le dimissioni

Aurelio De Laurentiis avrebbe preferito che Ancelotti presentasse le dimissioni. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come per il patorn quel gesto sarebbe stato il modo perché Carlo uscisse meglio da questa situazione. Tra i due, spiega il quotidiano, c'è stato l'impegno che non farà problemi a liberarlo quando vorrà. Il presidente lo ha fatto per autentica stima nei suoi confronti, anche se si sarebbe aspettato le dimissioni dell'allenatore che già aveva vacillato dopo il pari interno col Bologna.