Il Mattino - Impossibile ripartire il 3 maggio, pronto nuovo slittamento: le nuove date

Un ulteriore spostamento del campionato in arrivo rispetto alla data ipotizzata del 3 maggio. Secondo l'edizione odierna de 'Il Mattino', il sistema calcio si è reso conto che la data del 3 maggio per la ripresa del campionato non è fattibile, neppure a porte chiuse. Secondo il quotidiano non ci sono le condizioni per iniziare ed è probabile che già nelle prossime ore arrivi l'annuncio di un ulteriore slittamento: "Si parte due settimane dopo e si sforerà a luglio. Ipotizzando anche delle soluzioni alternative: giocando a porte chiuse, Atalanta, Brescia, Verona e così via potrebbero giocare in campo neutro".