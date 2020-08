Il Mattino - Insigne, fiducia nel pieno recupero per il Barcellona

C'è fiducia per il pieno recupero nel club e nell'entourage del giocatore. Scrive così sulle condizioni di Lorenzo Insigne l'edizione odierna de 'Il Mattino', che pare essere ottimista per il recupero del capitano in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona.

"L'edema osseo è sparito, oggi si capirà se dell'infiammazione all'adduttore non c'è più traccia. Il dolore, in ogni caso, è sparito. Ma gli accertamenti clinici daranno il verdetto, assieme al test al San Paolo di questa mattina. È chiaro che il Napoli anti-Barcellona è costruito tenendo conto della presenza di Insigne: perché fin dal primo bollettino l'ottimismo ha regnato sovrano su tutti" si legge sul quotidiano.