Il Mattino - Insigne può restare fuori a Salisburgo: scalpita Zielinski

Dubbio sulla corsia sinistra per Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Salisburgo. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che apre alla possibilità di un Insigne fuori dagli 11 titolari in Austria: "Il centrocampo potrebbe riservare qualche sorpresa perché Zielinski - partito dalla panchina contro il Verona - scalpita per un posto e allora Ancelotti potrebbe pensare a una staffetta tra il polacco e Insigne per il ruolo di esterno a sinistra nel centrocampo a quattro. Il tutto senza dimenticare Elmas, che pure contro il Genk aveva ben figurato".