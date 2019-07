Il Mattino - Insigne senza offerte resta, ma con 80mln lo scenario cambia: la situazione

Lorenzo Insigne fa parte del progetto Napoli - sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino - ma il suo futuro non è ancora deciso al 100%. Nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta importante, da circa 80 milioni per intendersi, potrebbe aprirsi l'ipotesi cessione. Intanto il capitano del Napoli, che è stato bacchettato prima da Ancelotti e poi da De Laurentiis, è atteso oggi nel ritiro di Dimaro.