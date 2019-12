Il Mattino - Insigne, un separato in casa al San Paolo: passati 83 giorni dall'ultimo gol in A

Non convince Lorenzo Insigne, fischiato dal pubblico anche sabato contro il Parma, così Il Mattino titola: "Insigne al San Paolo è un separato in casa". Insigne non va in gol dal 22 settembre, gara vinta 4-1 a Lecce, dove mise a referto anche due assist: sono trascorsi 83 giorni, qualcosa come 12 gare di campionato. In queste partite, solo contro il Brescia non è sceso in campo, un solo assist contro il Verona, poi in tutte le altre è stato titolare, disputando qualcosa come 825 minuti, non andando a referto da un'eternità.