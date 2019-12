Il Mattino - Ipotesi Reja o Prandelli se non si vince a Udine: le ultime

De Laurentiis rinnova la sua fiducia ad Ancelotti, lo ha rivelato la redazione di Kiss Kiss Napoli nella giornata di ieri, ma per Il Mattino oggi in edicola si tratterebbe di una calma apparente. Il quotidiano, infatti, fa sapere che in caso di mancata vittoria sabato con l'Udinese, il presidente azzurro potrebbe anche pensare di sostituire Ancelotti. E la domanda, a quel punto, sorge spontanea: chi al suo posto?

IPOTESI - A quanto pare, De Laurentiis fa fatica a trovare un traghettatore fino a giugno. Gattuso non sarebbe interessato a una simile proposta ma il quotidiano fa il nome di due allenatori che invece, a differenza dell'ex milanista, potrebbero accettare: Reja, ct dell'Albania, e Prandelli. Ma al momento c'è Ancelotti che ha a disposizione la gara di Udine per tenersi stretto la panchina. Dipende tutto da quello che dirà il campo. Servono i tre punti.